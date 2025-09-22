Ученые превратили окна домов в источник энергии 22.09.2025, 17:24

Технология совсем незаметна глазу.

Прозрачное покрытие превращает обычные окна в солнечные панели, практически не влияя на их прозрачность. Эта технология может стать ключом к энергетической независимости городов, где площадь окон в разы превышает площадь крыш.

Покрытие, созданное в Нанкинском университете, представляет собой бесцветный солнечный концентратор. Он направляет часть солнечного света на края окна, где установлены небольшие фотоэлементы. Остальной же свет пропускается внутрь, как и через обычное стекло. Это позволяет генерировать энергию, не жертвуя эстетикой, пишет Science Alert.

Столь удобный способ генерации электричества возможен благодаря холестерическим жидким кристаллам (CLC). Они особым образом взаимодействуют со светом. Накладывая несколько слоев таких кристаллов, ученым удалось охватить весь спектр солнечного излучения. При этом для выработки энергии используется только свет с одной поляризацией, за счет чего сохраняется высокая прозрачность. Покрытие пропускает 64% видимого света и обеспечивает 91% точности цветопередачи.

В тестах с зеленым лазерным светом (к которому человеческий глаз наиболее чувствителен) удалось уловить и преобразовать 38% энергии. При использовании всего спектра света общая эффективность составила 18,1%. Хотя итоговый процент преобразования в электричество пока невысок (3,7%), ученые уже создали прототип, который смог запитать небольшой вентилятор.

Главное преимущество технологии в том, что ее можно наносить на уже существующие окна без серьезных модификаций. Это делает ее коммерчески привлекательной и масштабируемой. Если удастся повысить стабильность и эффективность, то в будущем миллиарды окон по всему миру смогут стать источником чистой энергии.

