Зарплаты на российских оборонных предприятиях упали впервые с начала войны
- 22.09.2025, 17:57
Деньги у Кремля заканчиваются.
К августу 2025 года зарплаты на российских оборонных предприятиях впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину снизились. Согласно исследованию «Новой газеты Европа», предлагаемые в вакансиях доходы сотрудников оборонного сектора упали на 10% по сравнению с 2024 годом, тогда как в среднем по стране зарплаты продолжали расти.
Пик «гонки зарплат» пришелся на первый год войны. Резкий рост объемов госзаказа вызвал дефицит кадров и обеспечил быстрый рост доходов работников оборонки. Однако к 2025 году, как отмечает первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, «экономика подошла к точке перелома» — предприятия больше не в состоянии расширять производство за счет простого увеличения числа сотрудников и сверхурочных.
Исследователи, проанализировавшие почти 40 миллионов объявлений на hh.ru, также выяснили: пик найма в оборонной отрасли пришелся на первый год войны — в августе 2022 года на ВПК приходилось почти 2% всех вакансий агрегатора. Однако к лету 2025 года динамика резко изменилась: за три месяца оборонные предприятия опубликовали лишь 34,5 тысячи вакансий против 52 тысяч за аналогичный период прошлого года. Даже в январе 2022 года, до начала вторжения, показатели найма были выше текущих.
При этом осенью 2024 года Госдума заявляла о возможном дефиците в 400 тысяч работников, однако эти прогнозы не оправдались. К середине 2025-го стало ясно: большинство заводов достигли предела своих мощностей.
В то же время производители беспилотников и ракет остаются исключением. По данным «Новой Европы» и американского Института изучения войны, выручка компаний-разработчиков дронов выросла в 2,5 раза с 2022 года, а зарплаты в таких компаниях продолжают расти. Среди активно расширяющихся предприятий называются концерн «Калашников», «Тактическое ракетное вооружение» и заводы, выпускающие авиацию и ракетные двигатели.
Однако общий тренд остается обратным: оборонная промышленность к 2025 году вышла на предел возможностей и уже не может наращивать производство за счет массового найма.