22 сентября 2025, понедельник
Нелегалы забросали польских пограничников камнями

  • 22.09.2025, 19:45
Новые атаки на белорусской границе.

Представители польской пограничной службы с 19 по 21 сентября зафиксировали около 330 попыток нелегального перехода границы.

Мигранты бросали в сторону пограничного патруля камни, отмечает Подляский отдел пограничной службы Польши.

На опубликованном пограничниками видео видно, что мигранты используют специальный инструмент, чтобы перерезать ограждение, установленное на границе.

