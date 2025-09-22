Нелегалы забросали польских пограничников камнями

Нелегалы забросали польских пограничников камнями9
- 22.09.2025, 19:45
Новые атаки на белорусской границе.
Представители польской пограничной службы с 19 по 21 сентября зафиксировали около 330 попыток нелегального перехода границы.
Мигранты бросали в сторону пограничного патруля камни, отмечает Подляский отдел пограничной службы Польши.
На опубликованном пограничниками видео видно, что мигранты используют специальный инструмент, чтобы перерезать ограждение, установленное на границе.
19-21.09 blisko 3⃣3⃣0⃣ prób nielegalnego przekroczenia 🇵🇱🇧🇾 granicy.— Podlaski Oddział SG (@podlaski_sg) September 22, 2025
Zatrzymano kuriera ob. 🇺🇦, przewoził 2 ob. Sudanu🇸🇩.
Migranci rzucali w stronę 🇵🇱 patroli kamieniami.https://t.co/vZxOdSMJV1#BezpiecznaGranica pic.twitter.com/VSiTIlizF3