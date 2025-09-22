закрыть
В оккупированном Крыму слышны взрывы

  • 22.09.2025, 21:55
В оккупированном Крыму слышны взрывы
Под ударом ВСУ аэродромы Кача и Бельбек.

В оккупированном Крыму и в городе Севастополе слышны взрывы, сообщают крымские Telegram-каналы.

Оккупационные власти заявили, что силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи аэродрома Кача.

«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ни одна инфраструктура города не пострадала.

Оккупационные власти запретили крымским Telegram-каналам публиковать любую информацию о поражении целей на полуострове, а комментарии в каналах были закрыты.

По информации канала Крымский ветер, аэродром Кача оказался под ударом, а также сообщается о взрывах вблизи аэродрома Бельбек.

