В оккупированном Крыму слышны взрывы
- 22.09.2025, 21:55
- 1,656
Под ударом ВСУ аэродромы Кача и Бельбек.
В оккупированном Крыму и в городе Севастополе слышны взрывы, сообщают крымские Telegram-каналы.
Оккупационные власти заявили, что силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи аэродрома Кача.
«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ни одна инфраструктура города не пострадала.
Оккупационные власти запретили крымским Telegram-каналам публиковать любую информацию о поражении целей на полуострове, а комментарии в каналах были закрыты.
По информации канала Крымский ветер, аэродром Кача оказался под ударом, а также сообщается о взрывах вблизи аэродрома Бельбек.