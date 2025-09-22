закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 22:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Майкл Уолтц: США будут защищать «каждый дюйм» стран НАТО

1
  • 22.09.2025, 22:18
Майкл Уолтц: США будут защищать «каждый дюйм» стран НАТО
Майкл Уолтц

Сильное заявление американского постпреда в ООН.

Соединенные Штаты и их союзники будут защищать «каждый дюйм» территории стран-участников НАТО. Об этом заявил 22 сентября представитель США в Организации объединенных наций Майкл Уолтц на заседании Совета безопасности ООН, посвященном нескольким случаям предполагаемого нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО, сообщает «Радио Свобода».

В ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников, как утверждают польские власти, пересекли границу Польши. Несколько аппаратов были сбиты авиацией НАТО. Также сообщалось о пролете беспилотника в воздушном пространстве Румынии. 19 сентября, как заявили власти Эстонии и других стран НАТО, три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии над Балтийским морем и оставались в нем не менее 12 минут.

Представители ряда стран НАТО подвергли Россию на заседании жесткой критике. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Иветт Купер заявила о «безответственных действиях» России, которые создают риск прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией. «Если нам понадобится дать отпор самолетам, которые без разрешения действуют в воздушном пространстве НАТО, то мы это сделаем», — сказала она. С осуждением на заседании выступили также представители Эстонии, Румынии и Польши. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил Россию, чтобы она не ходила жаловаться в Совбез ООН, если в будущем ее ракету «или что-то другое» собьют над территорией одной из стран НАТО.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас, также участвовавшая в заседании, заявила, что несколько инцидентов, произошедшие менее чем за две недели, не могут быть случайностью, и отметила, что Москва продолжит «провокации» до тех пор, пока они будут сходить ей с рук.

Представитель России Дмитрий Полянский заявил, что у стран НАТО нет доказательств того, что Россия нарушила их воздушное пространство, и назвал происходящее «театром абсурда».

Каких-либо решений на заседании принято не было. Во вторник, как ожидается, по запросу Эстонии пройдут консультации стран НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора.

Майкл Уолтц впервые принял участие в заседании Совета безопасности в качестве представителя США. Ранее он был помощником президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников