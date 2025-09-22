Майкл Уолтц: США будут защищать «каждый дюйм» стран НАТО 1 22.09.2025, 22:18

Майкл Уолтц

Сильное заявление американского постпреда в ООН.

Соединенные Штаты и их союзники будут защищать «каждый дюйм» территории стран-участников НАТО. Об этом заявил 22 сентября представитель США в Организации объединенных наций Майкл Уолтц на заседании Совета безопасности ООН, посвященном нескольким случаям предполагаемого нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО, сообщает «Радио Свобода».

В ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников, как утверждают польские власти, пересекли границу Польши. Несколько аппаратов были сбиты авиацией НАТО. Также сообщалось о пролете беспилотника в воздушном пространстве Румынии. 19 сентября, как заявили власти Эстонии и других стран НАТО, три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии над Балтийским морем и оставались в нем не менее 12 минут.

Представители ряда стран НАТО подвергли Россию на заседании жесткой критике. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Иветт Купер заявила о «безответственных действиях» России, которые создают риск прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией. «Если нам понадобится дать отпор самолетам, которые без разрешения действуют в воздушном пространстве НАТО, то мы это сделаем», — сказала она. С осуждением на заседании выступили также представители Эстонии, Румынии и Польши. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил Россию, чтобы она не ходила жаловаться в Совбез ООН, если в будущем ее ракету «или что-то другое» собьют над территорией одной из стран НАТО.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас, также участвовавшая в заседании, заявила, что несколько инцидентов, произошедшие менее чем за две недели, не могут быть случайностью, и отметила, что Москва продолжит «провокации» до тех пор, пока они будут сходить ей с рук.

Представитель России Дмитрий Полянский заявил, что у стран НАТО нет доказательств того, что Россия нарушила их воздушное пространство, и назвал происходящее «театром абсурда».

Каких-либо решений на заседании принято не было. Во вторник, как ожидается, по запросу Эстонии пройдут консультации стран НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора.

Майкл Уолтц впервые принял участие в заседании Совета безопасности в качестве представителя США. Ранее он был помощником президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com