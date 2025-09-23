В России рухнуло производство машины для чиновников, которую рекламировал Путин 1 23.09.2025, 13:32

Причиной стали крайне низкие продажи.

Завод «АвтоВАЗ» практически прекратил массовый серийный выпуск бизнес-седана Lada Aura — линию остановили еще в июле 2025 года, пишет Mash. Причиной стали крайне низкие продажи: спрос оказался настолько слабым, что возвращаться к существенному производству завод не стал. Сам «АвтоВАЗ» сообщил, что о полном сворачивании проекта речь не идет. В пресс-службе подчеркнули, что модель выпускается в объемах, «необходимых рынку». Инвестиции в проект составили 3,2 млрд рублей.

Серийный выпуск машины в октябре прошлого года запускал лично Владимир Путин. Lada Aura изначально позиционировалась как премиальная версия Lada Vesta. Автомобиль получил удлиненный на 25 см кузов, дополнительное пространство было передано пассажирам заднего ряда. Салон отделан натуральной кожей рязанского производителя «Русская кожа», который также поставляет материалы для президентских лимузинов Aurus.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что по уровню комфорта Aura не уступает Toyota Camry, а целевая группа покупателей — федеральные и муниципальные чиновники. В продвижении Lada Aura участвовал Путин и министр финансов Антон Силуанов. «На машинке я прокатился не так давно, летом, и она без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно. Все по-современному, все-все-все, реально. Заднюю передачу включил, там экран с задним обзором, все очень удобно», — описывал Путин машину от Автоваза. Также он лично сел в машину в июле прошлого года, открывая новую трассу в обход Твери. В прошлом году Силуанов назвал Lada Aura «комфортным и удобным автомобилем», отметив, что лично испытал ее и за рулем. Минфин, по его словам, купил тогда пять таких машин.

Чиновники не заинтересовались машиной. За восемь месяцев 2025 года удалось реализовать всего 792 автомобиля. Из них 53% приобрели частные покупатели, а 47% — корпоративные клиенты. Планы по выпуску выглядели гораздо масштабнее: к концу 2024 года «АвтоВАЗ» рассчитывал собрать 3 тыс. Aura, а в текущем — еще 8 тыс. По оценкам дилеров, реально произведено не более 5–6 тыс.

Покупатели были недовольны и качеством: жалобы касались шума в салоне, сбоев электроники, дефектов тормозной системы, неисправного вариатора и, самое главное, цены от 2,6 млн рублей при отсутствии климат-контроля в базовой комплектации. В Москве, Петербурге и Самарской области у дилеров остались непроданные машины.

