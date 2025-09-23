Войскам РФ грозит окружение 1 Александр Коваленко

23.09.2025, 16:29

1,404

Александр Коваленко

Что происходит возле Доброполья.

Для 51-й ОВА ситуация на так называемом Добропольском направлении поступательно превращается в какой-то позор.

Дело в том, что, по состоянию на сегодня, здесь уже отчетливо сформировалось две зоны окружения.

Попытки командования российских оккупационных войск провести экстренную перегруппировку и усиление подрезанной 51-й ОВА привело только к попытке зайти через Казенный Торец в Новоэкономичное, результатом чего стало закрепление пары групп суицидников из состава 39-й ОМСБр в районе перекрестка Н-32 и улицы Торецкой.

Задумка очередного броска врага заключалась, по всей видимости, в попытке таким финтом выйти на Разино и предотвратить формирование третьей зоны окружения, в которой потенциально находятся подразделения пяти бригад из состава и приданных 51-й ОВА, а именно, 1-й, 5-й, 9-й, 114-й и 132-й ОМСБр.

Думаю, кульминацией этих событий станет выход Сил обороны Украины на балку Липова, восточнее Федоровки, до которой — что от Новоторецка, что от Разино, осталось по менее 2 км. Фактически, ширина коридора, по которому командование российских оккупационных войск сейчас может вывести своих подчиненных, составляет менее 4 км. Но российское командование вместо отвода сил из опасной зоны занято… наступлением на Родинское, Красный Лиман и, как бы странно это ни звучало, даже Новое Шаховое.

Действия 51-й ОВА в складывающейся ситуации можно было бы описать как «Слабоумие и отвага», но куда уместнее просто — «Слабоумие и слабоумие». Чрезмерная самоуверенность, несмотря на предпринимаемые попытки 51-й ОВА решить сложную ситуацию с уже изолированными и находящихся в зоне потенциальной изоляции подразделениями, приведет к тому, что в перспективе она может стать притчей во языцех, как самая бездарная армия, отправившая в окружение личный состав, не моргнув и глазом, параллельно, фактически, сорвав Покровскую наступательную кампанию, накануне осенне-зимнего периода.

Наблюдаем!

Александр Коваленко, Telegram

