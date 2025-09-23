закрыть
23 сентября 2025, вторник, 16:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Войскам РФ грозит окружение

1
  • Александр Коваленко
  • 23.09.2025, 16:29
  • 1,404
Войскам РФ грозит окружение
Александр Коваленко

Что происходит возле Доброполья.

Для 51-й ОВА ситуация на так называемом Добропольском направлении поступательно превращается в какой-то позор.

Дело в том, что, по состоянию на сегодня, здесь уже отчетливо сформировалось две зоны окружения.

Попытки командования российских оккупационных войск провести экстренную перегруппировку и усиление подрезанной 51-й ОВА привело только к попытке зайти через Казенный Торец в Новоэкономичное, результатом чего стало закрепление пары групп суицидников из состава 39-й ОМСБр в районе перекрестка Н-32 и улицы Торецкой.

Задумка очередного броска врага заключалась, по всей видимости, в попытке таким финтом выйти на Разино и предотвратить формирование третьей зоны окружения, в которой потенциально находятся подразделения пяти бригад из состава и приданных 51-й ОВА, а именно, 1-й, 5-й, 9-й, 114-й и 132-й ОМСБр.

Думаю, кульминацией этих событий станет выход Сил обороны Украины на балку Липова, восточнее Федоровки, до которой — что от Новоторецка, что от Разино, осталось по менее 2 км. Фактически, ширина коридора, по которому командование российских оккупационных войск сейчас может вывести своих подчиненных, составляет менее 4 км. Но российское командование вместо отвода сил из опасной зоны занято… наступлением на Родинское, Красный Лиман и, как бы странно это ни звучало, даже Новое Шаховое.

Действия 51-й ОВА в складывающейся ситуации можно было бы описать как «Слабоумие и отвага», но куда уместнее просто — «Слабоумие и слабоумие». Чрезмерная самоуверенность, несмотря на предпринимаемые попытки 51-й ОВА решить сложную ситуацию с уже изолированными и находящихся в зоне потенциальной изоляции подразделениями, приведет к тому, что в перспективе она может стать притчей во языцех, как самая бездарная армия, отправившая в окружение личный состав, не моргнув и глазом, параллельно, фактически, сорвав Покровскую наступательную кампанию, накануне осенне-зимнего периода.

Наблюдаем!

Александр Коваленко, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников