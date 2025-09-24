На Тайвань обрушился супертайфун «Рагаса» 24.09.2025, 9:59

14 человек погибли, более 120 пропали без вести.

В понедельник, 23 сентября, на Тайвань обрушился супертайфун «Рагаса» (в переводе с тагальского «Схватка»), который нанес катастрофические разрушения. В восточном уезде Хуалянь под действием стихии прорвало плотину водохранилища, вода хлынула вниз по течению в близлежащий поселок Гуанфу, разрушила мост и затопила населенный пункт. В результате 14 человек погибли, 18 получили ранения. Изначально представители местных властей сообщили, что спасатели ведут поиски 30 пропавших без вести, но позднее их число выросло до 124. По всему Тайваню из-за тайфуна были эвакуированы более 7 тыс. человек, сообщает The Guardian.

Также «Рагаса» затронул север Филиппин, где тысячи людей искали убежища в школах и эвакуационных центрах. Погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро пропали без вести. Мощные ливни и сильный ветер обрушились и на Гонконг. В мегаполисе от непогоды пострадали по меньшей мере 13 человек, трех из них смыло в море. Международный аэропорт Гонконга, один из крупнейших в регионе, приостановил полеты до четверга, 25 сентября. Местная авиакомпания Cathay Pacific отменила более 500 рейсов. Теперь «Рагасу» ожидают в южных регионах Китая — Гуандун, Сянган и Макао. Во вторник, 23 сентября, в указанных городах начали закрывать школы и предприятия, а также отменять авиарейсы. В провинции Гуандун было эвакуировано более 1 млн человек. Более 10 тыс. судов перед штормом переместили в безопасные воды. Свыше 38 тыс. спасателей находятся в режиме ожидания.

Агентство Reuters назвало «Рагасу» самым мощным тропическим циклоном в мире в 2025 году. Обсерватория Гонконга сообщила, что супертайфун имеет скорость в центре около 195 км/ч. Он будет двигаться с запада на северо-запад со скоростью около 22 км/ч через северную часть Южно-Китайского моря. В прибрежных районах Гонконга уровень воды в среду, 24 сентября, поднимется примерно на два метра, а максимальный уровень может достичь четырех–пяти метров выше уровня моря. Примерно то же самое наблюдалось во время тайфуна «Хато» в 2017 году и тайфуна «Мангхут» в 2018 году, убытки от которых превысили $154 млн и $4,6 млрд соответственно.

