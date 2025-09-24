Андрей Стрижак, несмотря на скандал, остается в BYSOL 3 24.09.2025, 12:26

Андрей Стрижак

Независимая комиссия заявила о 12 случаях харассмента.

Комиссия для внутреннего разбирательства, инициированная фондом BYSOL, выявила нарушение этики Андреем Стрижаком. Он отстранен директоратом от руководящих должностей, но остается в фонде. По состоянию на 23 сентября команду фонда покинули три человека.

24 сентября был распространен итоговый документ комиссии и решение директоратa фонда. Его приводит «Радые Свабода».

«В ходе своей работы комиссия зафиксировала 12 случаев двух категорий (некоторые относятся сразу к двум категориям). Из них: 7 — в категории «отправка сообщений нежелательного характера», из них 5 — в отношении получательниц помощи от BYSOL (фактически — бывших политзаключенных — прим. ред.); 7 — в категории использования служебного положения, из них 4 — в отношении получательниц помощи от BYSOL», — говорится в заявлении.

Далее мнения комиссии, с одной стороны, и директоратa и сотрудников фонда — с другой — разделились. Комиссия выступила за полное прекращение сотрудничества со Стрижаком:

Однако основатель фонда (по ранее опубликованной информации, сам Стрижак), как сообщается в итоговом документе, не согласился с рекомендациями комиссии, назвав их «несправедливыми, чрезмерными и непропорциональными». Он инициировал голосование команды фонда, две трети которой высказались за продолжение работы со Стрижаком.

Итоговый вывод директоратa фонда — Стрижака можно оставить в фонде, а учредительство BYSOL передать его директору Виталиюсу Моцкусу:

«Вводится временный формат сотрудничества с А. Стрижаком сроком на 6 месяцев: с 19 сентября 2025 года по 19 марта 2026 года.

Стрижак отстраняется от любых руководящих, представительских и учредительных функций в BYSOL — как формально, в юридическом поле, так и неформально внутри организации.

Все публичные заявления и взаимодействие с продуктами фонда осуществляются Стрижаком в качестве лица, которое официально не представляет организацию. Ни одно заявление или взаимодействие указанного лица в публичном поле не является официальной позицией фонда», — говорится в распространенном заявлении. Сообщается, что по состоянию на 23 сентября команду фонда покинули три человека.

Руководителя фонда BYSOL Андрея Стрижака обвинили в рассылке белорусским активисткам и правозащитницам фото своих гениталий.

23 июля Андрея Стрижака временно отстранили от должности руководителя фонда BYSOL. Фонд выступил с заявлением, в котором отметил, что 22 июля начал внутреннее расследование.

