закрыть
24 сентября 2025, среда, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продолжают «зачищать» рынок такси

3
  • 24.09.2025, 12:50
  • 1,368
В Минске продолжают «зачищать» рынок такси

Силовики занялись четырьмя фирмами-перевозчиками.

В течение последнего месяца силовики выявили как минимум четыре фирмы-перевозчика такси в Минске, нарушавшие финансовое законодательство.

По информации пресс-службы Комитета госконтроля, недавно была раскрыта очередная схема выплаты зарплат «в конвертах» сразу в трёх такси-компаниях.

Установлено, что фактический владелец и руководитель одной из фирм оформил предприятие на подставное лицо и в течение полугода скрывал часть доходов, полученных от пассажиров. Эти суммы не отражались в бухгалтерии, а часть средств использовалась для неофициальной выплаты зарплат водителям.

Подобные нарушения обнаружены и в других перевозчиках: доходы утаивались, а зарплаты выдавались нелегально.

Всего 550 работников получили выплаты «в конвертах», а ущерб государству в виде непоступившего подоходного налога и обязательных взносов в Фонд соцзащиты населения составил около 680 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовные дела против владельцев и руководителей компаний. Вероятнее всего, им больше не удастся вернуться на рынок перевозок.

Неделей ранее МВД сообщало о схожем случае: деятельность одного из крупнейших минских перевозчиков, где трудились около тысячи водителей, была пресечена. Компания также выплачивала зарплаты нелегально, а недоплата в бюджет составила примерно 5 миллионов рублей.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников