В Минске продолжают «зачищать» рынок такси

24.09.2025

Силовики занялись четырьмя фирмами-перевозчиками.

В течение последнего месяца силовики выявили как минимум четыре фирмы-перевозчика такси в Минске, нарушавшие финансовое законодательство.

По информации пресс-службы Комитета госконтроля, недавно была раскрыта очередная схема выплаты зарплат «в конвертах» сразу в трёх такси-компаниях.

Установлено, что фактический владелец и руководитель одной из фирм оформил предприятие на подставное лицо и в течение полугода скрывал часть доходов, полученных от пассажиров. Эти суммы не отражались в бухгалтерии, а часть средств использовалась для неофициальной выплаты зарплат водителям.

Подобные нарушения обнаружены и в других перевозчиках: доходы утаивались, а зарплаты выдавались нелегально.

Всего 550 работников получили выплаты «в конвертах», а ущерб государству в виде непоступившего подоходного налога и обязательных взносов в Фонд соцзащиты населения составил около 680 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовные дела против владельцев и руководителей компаний. Вероятнее всего, им больше не удастся вернуться на рынок перевозок.

Неделей ранее МВД сообщало о схожем случае: деятельность одного из крупнейших минских перевозчиков, где трудились около тысячи водителей, была пресечена. Компания также выплачивала зарплаты нелегально, а недоплата в бюджет составила примерно 5 миллионов рублей.

