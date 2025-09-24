Дроны ВСУ атаковали военно-морскую базу Черноморского флота РФ

Дроны ВСУ атаковали военно-морскую базу Черноморского флота РФ1
- 24.09.2025, 15:04
- 2,900
В атаке участвовали морские дроны.
Новороссийск в Краснодарском крае в среду, 24 сентября, атаковали дроны Вооруженных сил Украины. Мониторинговый паблик «Крымский ветер» пишет, что под ударом БпЛА — военно-морская база Черноморского флота РФ.
ONIST- канал Exilenova+ пишет, что БпЛА, в том числе морские дроны, атакуют порт в Новороссийске.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев утверждает, что один из дронов упал в центре города.