24 сентября 2025, среда, 16:07
Дроны ВСУ атаковали военно-морскую базу Черноморского флота РФ

1
  • 24.09.2025, 15:04
  • 2,900
Дроны ВСУ атаковали военно-морскую базу Черноморского флота РФ

В атаке участвовали морские дроны.

Новороссийск в Краснодарском крае в среду, 24 сентября, атаковали дроны Вооруженных сил Украины. Мониторинговый паблик «Крымский ветер» пишет, что под ударом БпЛА — военно-морская база Черноморского флота РФ.

ONIST- канал Exilenova+ пишет, что БпЛА, в том числе морские дроны, атакуют порт в Новороссийске.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев утверждает, что один из дронов упал в центре города.

