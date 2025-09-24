В Украине сбили необычный российский БПЛА «Гербера» 24.09.2025, 15:25

2,750

Что с ним не так?

Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине беспилотник «Гербера», который по неизвестным причинам не был оснащен CRPA антенной.

Фото сбитого российского дрона «Гербера» опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов в своем Telegram-канале. Позже сообщение было удалено, пишет «Фокус».

Эксперт отметил, что вместо монтажа на «Герберу» CRPA антенны, предназначенной для защиты дрона от глушения средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), россияне просто приклеили на пенопласт пластиковую крышку от антенны. При этом самой антенны на БПЛА не обнаружено.

«Думал, что меня сложно удивить», — написал «Флеш».

Специалист по радиотехнологиям отметил, что мотивы этого решения не понятны. По его словам, этот случай также показывает, что не стоит оценивать возможности БПЛА только по фото в сети, как это было с дронами в Польше.

Что известно о дроне «Гербера»

Дроны «Гербера» используются россиянами как фальш-цели, отвлекающие противовоздушную оборону (ПВО) Украины от более дорогих «Шахедов». Этот БПЛА состоит из дешевых материалов, таких как картон, фанера и пенопласт, поэтому врагу не жалко их терять.

Кроме того, «Герберы» проводят визуальную разведку. Несмотря на низкое качество камер и каналов передачи видео, дроны могут передавать по LTE-каналам зафиксированные точки размещения украинской ПВО. Для этого БПЛА получают SIM-карты украинских операторов.

Иногда враг использует дроны «Гербера» для нанесения ударов. В Украине уже были зафиксированы версии, оснащенные осколочной боевой частью.

