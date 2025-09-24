закрыть
24 сентября 2025
Toyota показала новый Frontlande

  • 24.09.2025, 16:18
Дешевый кроссовер на базе Corolla уже поступил в продажу.

В Китае презентовали новый Toyota Frontlander 2025. Бюджетный кроссовер неплохо оснащен и доступен в бензиновой или гибридной версии.

Компактный кроссовер Toyota Frontlander прошел модернизацию и поступает в продажу на китайском рынке по цене от 132 800 юаней ($18 650), то есть он дешевле Duster. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Frontlander — более дешевый вариант Toyota Corolla Cross (оба авто построены на платформе Corolla), который прошел обновление вслед за родственной моделью. Кроссовер получил полностью новую переднюю часть в футуристическом стиле и без решетки радиатора. Фары и бампер также заменили.

В салоне Toyota Frontlander установили полностью новую переднюю панель, улучшенный цифровой щиток приборов и увеличенный до 12,9-дюймов тачскрин. Переключатели климата исчезли, ведь теперь он настраивается через меню мультимедиа.

Базовая комплектация Toyota Frontlander включает бесключевой доступ, камеру, адаптивный круиз-контроль и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense.

Самая дорогая версия получила панорамную крышу, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора и парковочный автопилот.

Новый Toyota Frontlander предлагают с 2,0-литровой бензиновой четверкой мощностью 173 л.с. и 197-сильной гибридной установкой. Обе модификации являются переднеприводными.

