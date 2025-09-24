закрыть
Полиция в Нью-Йорке вслед за Макроном остановила на улице Эрдогана

  • 24.09.2025, 18:16
  • 2,004
Полиция в Нью-Йорке вслед за Макроном остановила на улице Эрдогана

Снова из-за кортежа Трампа.

Полиция остановила делегацию вместе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на улице Нью-Йорка, поскольку дорогу нельзя было перейти из-за проезда VIP-кортежа, предположительно, президента США Дональда Трампа, передает Halk TV.

Телеканал также сообщает, что Эрдоган столкнулся с еще одним неудобством — его кортеж застрял в пробке в Нью-Йорке.

Ранее подождать проезда кортежа Трампа пришлось и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. После того, как лидера остановила полиция из-за перекрытой дороги, он позвонил американскому коллеге. «Представляешь, я сейчас жду тебя на улице, потому что все для тебя перекрыто», — сказал Макрон.

После нескольких минут улица была освобождена, но только для пешеходов. Это вынудило Макрона продолжить разговор посреди улицы, пока он шел до посольства Франции.

Политики собрались в Нью-Йорке на 80-ю Генеральную Ассамблею ООН, она открылась 22 сентября.

