Полиция в Нью-Йорке вслед за Макроном остановила на улице Эрдогана

Полиция в Нью-Йорке вслед за Макроном остановила на улице Эрдогана2
- 24.09.2025, 18:16
Снова из-за кортежа Трампа.
Полиция остановила делегацию вместе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на улице Нью-Йорка, поскольку дорогу нельзя было перейти из-за проезда VIP-кортежа, предположительно, президента США Дональда Трампа, передает Halk TV.
ABD polisi Trump'ın konvoyu geçeceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibini cadde ortasında bekletti pic.twitter.com/RClmcRATnG— DW Türkçe (@dw_turkce) September 24, 2025
Телеканал также сообщает, что Эрдоган столкнулся с еще одним неудобством — его кортеж застрял в пробке в Нью-Йорке.
Ранее подождать проезда кортежа Трампа пришлось и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. После того, как лидера остановила полиция из-за перекрытой дороги, он позвонил американскому коллеге. «Представляешь, я сейчас жду тебя на улице, потому что все для тебя перекрыто», — сказал Макрон.
После нескольких минут улица была освобождена, но только для пешеходов. Это вынудило Макрона продолжить разговор посреди улицы, пока он шел до посольства Франции.
Политики собрались в Нью-Йорке на 80-ю Генеральную Ассамблею ООН, она открылась 22 сентября.