Первая страна Европы решила перестать ставить штампы в загранпаспорте
- 24.09.2025, 19:54
C 12 октября.
Эстония станет первой страной Европы, которая перестанет ставить штампы в загранпаспорте на своих воздушных, дорожных и морских границах. Об этом пишет издание The Independent.
Уточняется, что балтийское государство решило отказаться от штампов в заграничных паспортах с 12 октября 2025 года. Вместо этого в Эстонии будет действовать система въезда и выезда EES (Entry Exit System). «EES — это схема цифровой границы, требующая от граждан третьих стран, включая владельцев паспортов Великобритании, регистрации биометрических данных лица и отпечатков пальцев при первом въезде в Шенгенскую зону», — говорится в материале.