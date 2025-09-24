Первая страна Европы решила перестать ставить штампы в загранпаспорте 24.09.2025, 19:54

3,742

C 12 октября.

Эстония станет первой страной Европы, которая перестанет ставить штампы в загранпаспорте на своих воздушных, дорожных и морских границах. Об этом пишет издание The Independent.

Уточняется, что балтийское государство решило отказаться от штампов в заграничных паспортах с 12 октября 2025 года. Вместо этого в Эстонии будет действовать система въезда и выезда EES (Entry Exit System). «EES — это схема цифровой границы, требующая от граждан третьих стран, включая владельцев паспортов Великобритании, регистрации биометрических данных лица и отпечатков пальцев при первом въезде в Шенгенскую зону», — говорится в материале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com