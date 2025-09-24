Иностранцы, которые живут в Польше больше 185 дней в году, должны будут поставить машины на учет 24.09.2025, 20:54

Подробности.

Иностранцев, которые живут в Польше, обяжут регистрировать автомобили в этой стране. Это следует из проекта закона, разработанного по инициативе Министерства инфраструктуры, заметил Most.

Документ предполагает два новшества. Во-первых, если владелец автомобиля на иностранных номерах находится в Польше более 185 дней в году, он обязан поставить машину на учет в Польше — в течение 30 дней с момента выполнения условия о 185 днях.

Во-вторых, даже если условие о 185 днях не выполняется, но автомобиль на иностранных номерах находится в Польше более года со дня пересечения границы, его также нужно будет зарегистрировать в Польше. Иначе его перестанут считать «транспортным средством, находящимся в международном движении». Это значит, что у владельца такой машины могут изъять иностранный регистрационный документ и запретить транспортному средству участвовать в дорожном движении.

Кроме того, разработчик хочет обязать все транспортные средства, которые длительное время ездят по польским дорогам, проходить техосмотр в Польше.

По оценкам, сейчас в Польше могут находиться десятки тысяч машин, зарегистрированных в других странах и не включенных в польскую систему техосмотров.

