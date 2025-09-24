закрыть
24 сентября 2025, среда, 22:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский истребитель пролетел над фрегатом немецких ВМС в Балтийском море

12
  • 24.09.2025, 21:38
  • 3,062
Российский истребитель пролетел над фрегатом немецких ВМС в Балтийском море

Самолет РФ пролетел над фрегатом «Гамбург», который сейчас участвует в учениях НАТО «Удар Нептуна».

Российский истребитель совершил очередную провокацию в Балтийском море. Об этом во время дебатов по бюджету в Бундестаге сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, цитирует n-tv.

По его словам, российский военный самолет пролетел над фрегатом Военно-морских сил Германии в Балтийском море. Такие пролеты считаются ненужными провокациями у военных.

По информации медиа, истребитель РФ пролетел над фрегатом «Гамбург», который сейчас участвует в учениях НАТО «Удар Нептуна». Эти пролеты происходили дважды, незадолго до и в минувшие выходные.

Писториус сравнил этот инцидент с вторжением российских беспилотников и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин испытывает НАТО.

«Путин хочет спровоцировать страны – члены НАТО, и он стремится выявить, раскрыть и использовать мнимые слабые места в Альянсе», – добавил министр обороны Германии.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников