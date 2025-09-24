Российский истребитель пролетел над фрегатом немецких ВМС в Балтийском море 12 24.09.2025, 21:38

3,062

Самолет РФ пролетел над фрегатом «Гамбург», который сейчас участвует в учениях НАТО «Удар Нептуна».

Российский истребитель совершил очередную провокацию в Балтийском море. Об этом во время дебатов по бюджету в Бундестаге сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, цитирует n-tv.

По его словам, российский военный самолет пролетел над фрегатом Военно-морских сил Германии в Балтийском море. Такие пролеты считаются ненужными провокациями у военных.

По информации медиа, истребитель РФ пролетел над фрегатом «Гамбург», который сейчас участвует в учениях НАТО «Удар Нептуна». Эти пролеты происходили дважды, незадолго до и в минувшие выходные.

Писториус сравнил этот инцидент с вторжением российских беспилотников и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин испытывает НАТО.

«Путин хочет спровоцировать страны – члены НАТО, и он стремится выявить, раскрыть и использовать мнимые слабые места в Альянсе», – добавил министр обороны Германии.

