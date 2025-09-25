Минобороны Финляндии заявило о масштабной кибератаке 25.09.2025, 5:46

Что известно.

Министерство обороны Финляндии подверглось кибератаке на свой сайт. Некоторое время он был перегружен.

Об этом сообщает министерство обороны Финляндии в X (бывший Twitter).

Финское министерство обороны сообщило, что подверглось кибератаке типа «отказ в обслуживании». Во время нее сайт был перегружен искусственно созданным большим количеством запросов.

Атака прекратилась через некоторое время, однако пользователи могут испытывать трудности с доступом из-за принятых мер безопасности.

«Мы работаем над скорейшим решением проблемы. Приносим извинения за причиненные неудобства», - говорится в публикации министерства.

Кто именно мог стоять за кибератакой на минобороны Финляндии, пока остается неизвестным.

