Минобороны Финляндии заявило о масштабной кибератаке
- 25.09.2025, 5:46
Что известно.
Министерство обороны Финляндии подверглось кибератаке на свой сайт. Некоторое время он был перегружен.
Об этом сообщает министерство обороны Финляндии в X (бывший Twitter).
Финское министерство обороны сообщило, что подверглось кибератаке типа «отказ в обслуживании». Во время нее сайт был перегружен искусственно созданным большим количеством запросов.
Атака прекратилась через некоторое время, однако пользователи могут испытывать трудности с доступом из-за принятых мер безопасности.
«Мы работаем над скорейшим решением проблемы. Приносим извинения за причиненные неудобства», - говорится в публикации министерства.
Кто именно мог стоять за кибератакой на минобороны Финляндии, пока остается неизвестным.