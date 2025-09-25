закрыть
25 сентября 2025, четверг
Украина и Польша подписали соглашение о железнодорожном сотрудничестве

  • 25.09.2025, 7:37
Украина и Польша подписали соглашение о железнодорожном сотрудничестве

Стало известно, что регулирует документ.

Польские и украинские железные дороги укрепляют сотрудничество, подписав рамочное соглашение для безопасного и непрерывного движения поездов через границу и совместных трансграничных проектов.

Об этом сообщает польское информационное агентство PAP.

Во вторник, 23 сентября, на выставке TRAKO в Гданьске Польские железнодорожные линии (PLK) и Украинская железная дорога (Укрзализныця) заключили рамочное соглашение, направленное на обеспечение безопасного и непрерывного железнодорожного сообщения через польско-украинскую границу.

Пресс-служба PLK отметила, что документ регулирует принципы организации движения поездов, содержания и эксплуатации инфраструктуры, а также технические параметры работы на обеих сторонах границы.

Соглашение предусматривает создание процедур для заключения локальных соглашений о железнодорожной границе (LRAA) для отдельных участков, что позволит регулировать расписания движения, правила эксплуатации оборудования, требования к персоналу и размещение элементов инфраструктуры одного государства на территории другого.

Подписание стало не только подтверждением существующего сотрудничества, но и отправной точкой для будущих совместных инициатив, включая международные экономические проекты и трансграничные инвестиции.

Президент PLK Пьотр Выборский подчеркнул стратегическое значение сотрудничества с Украиной для безопасности, эффективности и поддержки экономического развития региона.

Документ был подписан между Пьотром Выборским и президентом правления Укрзализныци Александром Перцовским. В сообщении отмечается, что соглашение является первым международным контрактом PLK, заключённым во время выставки TRAKO.

