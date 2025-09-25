Россияне подтвердили уничтожение своего Су-34 12 25.09.2025, 12:58

4,418

Пилот погиб.

Российский Су-34 терроризировал Запорожье управляемыми авиабомбами. Пилот погиб.

Z-канал Fighterbomber, пишущий об авиации, опубликовал пост, подтверждающий информацию ВСУ об уничтожении СУ-34.

Напомним, в 04:00 25 сентября 2025 года на Запорожском направлении украинские защитники сбили российский самолет Су-34.

Как сообщили военные, самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com