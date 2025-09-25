закрыть
25 сентября 2025, четверг
Россияне подтвердили уничтожение своего Су-34

12
  • 25.09.2025, 12:58
  • 4,418
Пилот погиб.

Российский Су-34 терроризировал Запорожье управляемыми авиабомбами. Пилот погиб.

Z-канал Fighterbomber, пишущий об авиации, опубликовал пост, подтверждающий информацию ВСУ об уничтожении СУ-34.

Напомним, в 04:00 25 сентября 2025 года на Запорожском направлении украинские защитники сбили российский самолет Су-34.

Как сообщили военные, самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб.

