Россияне подтвердили уничтожение своего Су-34

Россияне подтвердили уничтожение своего Су-3412
- 25.09.2025, 12:58
Пилот погиб.
Российский Су-34 терроризировал Запорожье управляемыми авиабомбами. Пилот погиб.
Z-канал Fighterbomber, пишущий об авиации, опубликовал пост, подтверждающий информацию ВСУ об уничтожении СУ-34.
Напомним, в 04:00 25 сентября 2025 года на Запорожском направлении украинские защитники сбили российский самолет Су-34.
Как сообщили военные, самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб.