Иностранные инвесторы обрушили надежды Путина

Слова главы Кремля не восприняли всерьез.

Надежды властей РФ привлечь деньги западных инвесторов на российский фондовый рынок пока не сбываются. Инвесторы из «недружественных» стран не заинтересовались предложением вкладывать средства в российские ценные бумаги с гарантией от Владимира Путина, что они не будут заморожены, пишет The Moscow Times.

Путин подписал такой указ 1 июля, Центробанк специально для новых денег разработал новый тип счетов «Ин», но никто не стал их открывать. «Заявок не поступало», – сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния.

Указ разрешает нерезидентам из любых стран – как «дружественных», так и «недружественных» – размещать средства на счетах «Ин» и делать оттуда новые инвестиции: открывать депозиты в российских банках, покупать ценные бумаги и инструменты срочного рынка.

Минфин РФ фиксирует интерес нерезидентов к новому механизму, уверял недавно замминистра финансов Иван Чебесков, отмечая, что этот интерес «меняется в зависимости от геополитического новостного фона».

Инвестиции часто сравнивают с борьбой страха и жадности, и замминистра финансов Алексей Моисеев уповал на то, что победит жадность: «Вопреки всему, жадность побеждает все остальное. И высокий уровень доходности, который можно здесь получить, безусловно, приведет к тому, что… когда люди будут уверены, что они смогут безопасно свои деньги… вывести, то я уверен, что у нас приток иностранных инвестиций будет».

В начале года, когда указ был только обещан, но не подписан, ЦБ фиксировал приток иностранных средств на российский рынок. Иностранцы покупали ОФЗ на аукционах Минфина. Чебесков называл эти деньги «ковбойскими»: всегда найдутся рисковые игроки, которых не остановят даже санкции. Однако масштаб таких инвестиций был невысок, участники рынка оценивали его в сотни миллионов долларов – в масштабах рынка это не очень много.

Путин, между тем, требует к 2030 г. удвоить капитализацию российского фондового и довести ее до 66% ВВП — это одна из «национальных целей развития». Одно из важнейших условий для привлечения средств на рынок – доверия, часто повторяет председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Между тем, активы старых инвесторов заблокированы в России на счетах типа «С». Их нельзя перевести в валюту или вывести из России без разрешения правительственной комиссии — можно покупать ОФЗ, платить налоги. На эти счета зачисляются выручка от продажи российских активов, проценты и дивиденды по российским ценным бумагам.

Стоимость этих активов неизвестна. Эксперты Института Гайдара оценивали общие вложения нерезидентов в российские акции и облигации в $192 млрд. Размер средств на счетах типа «С» в начале 2024 г. превышал триллион рублей, с тех пор он должен был вырасти за счет доходов по ценным бумагам. Но их не хватит на выкуп всех замороженных активов, признавал ЦБ, оценивая их почти в 6 трлн руб..

Российские власти позиционируют блокировку как ответную меру на замораживание российских резервов примерно на $300 млрд. Она помогла избежать коллапса финансовой системы после начала войны. Кроме того, власти рассматривают заблокированные активы как компенсацию на случай изъятия резервов. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин называл их обменным фондом.

Однако изъятие активов иностранных инвесторов (например Danone) или требование уходящим из России компаниям продавать активы с огромным дисконтом (сначала 50%, а затем 60%) и платить «налог на выход» — добровольный взнос в бюджет (сначала 10%, сейчас 35%) — сложно объяснить ответными мерами.

