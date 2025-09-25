Сейм Литвы утвердил программу нового правительства 25.09.2025, 15:15

«За» проголосовали две трети законодателей.

В четверг, 25 сентября, литовский Сейм утвердил программу правительства, представленную 10 сентября назначенной премьер-министром Ингой Ругинене.

Об этом пишет LRT.

Правительство получит полномочия действовать только после того, как Сейм утвердит программу, а премьер-министр и министры принесут присягу, положив руку на конституцию.

Таким образом, 25 сентября 80 членов Сейма утвердили программу нового правительства, еще 40 парламентариев проголосовали против, а двое представителей воздержались.

