Сейм Литвы утвердил программу нового правительства
- 25.09.2025, 15:15
«За» проголосовали две трети законодателей.
В четверг, 25 сентября, литовский Сейм утвердил программу правительства, представленную 10 сентября назначенной премьер-министром Ингой Ругинене.
Об этом пишет LRT.
Правительство получит полномочия действовать только после того, как Сейм утвердит программу, а премьер-министр и министры принесут присягу, положив руку на конституцию.
Таким образом, 25 сентября 80 членов Сейма утвердили программу нового правительства, еще 40 парламентариев проголосовали против, а двое представителей воздержались.