В Германии картошка дешевеет, а в Беларуси цены выросли на 127%4
- 25.09.2025, 15:16
- 1,478
В чем причина.
По подсчетам министерства сельского хозяйства ФРГ, в 2025 году в Германии соберут 13,4 млн тонн картофеля - это на 5,3% больше, чем в прошлом сезоне, и на 17% выше среднего показателя прошлых лет. В последний раз сравнимые объемы урожая были собраны в 2000 году, пишет «Немецкая волна».
На этом фоне цены на картофель значительно снизились: в августе в немецких супермаркетах он стоил на 15% дешевое, чем в 2024 году. Подешевел и молодой картофель. При этом за новый урожай немецкие фермеры выручили примерно на треть меньше, чем в прошлом году.
В Беларуси в последние годы сложилась обратная ситуация. Весной 2025 года из-за введенного контроля над ценами страна впервые столкнулась с дефицитом картофеля. В течение года его активно вывозили в Россию, где продавали намного дороже, при этом сами белорусы были вынуждены покупать импортную картошку. По данным Белстата, с начала 2025 года ее цена выросла на 127%. При этом посевные площади картофеля в Беларуси за последние 20 лет сократились более чем в три раза - с 467 тысяч гектаров в 2005 году до 141 тысячи в 2024-м.
Германия же на сегодня считается одним из крупнейших производителей картофеля в мире. Как и белорусы, жители ФРГ потребляют довольно много картофеля: в 2023-2024 годах каждый житель съедал примерно 63,5 кг в год. Из них 38 кг - в виде картошки фри, картофельного салата или чипсов.