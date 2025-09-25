Politico: Европе пора перейти от слов к действиям 25.09.2025, 15:33

Страны ЕС уже вовлечены в войну с Россией.

Россия ведет открытую войну против Украины уже более десяти лет, а с 2022 года — в формате полномасштабного вторжения. Но Украина — лишь часть более широкой кампании Кремля против всей Европы, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Недавние инциденты с пролетами российских дронов над Польшей и Румынией, а также пересечением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31 указывают: Москва намерена проверять единство НАТО, подрывать общественную поддержку военной помощи Киеву и разделять Европу и США.

Долгое время европейские столицы предпочитали воспринимать российские действия — кибератаки, диверсии, кампании дезинформации и покушения — как «серую зону», не требующую жесткой военной реакции. Но отсутствие последствий для Москвы лишь стимулировало Кремль к эскалации.

По данным Международного института стратегических исследований , число атак на европейскую инфраструктуру, связанную с помощью Украине, резко возросло в 2023 году. Лишь после возвращения Дональда Трампа в Белый дом их интенсивность снизилась, так как Москва рассчитывала на ослабление поддержки Киева со стороны США. Однако Европа сохранила твердую позицию, увеличив поставки вооружений, финансовую помощь и подготовив новые санкции, включая возможность конфискации российских активов.

Путин ответил усилением давления. Удары по Украине достигли рекордного масштаба, а параллельно Россия стала напрямую проверять готовность НАТО защищать свои границы. При этом реакция США оказалась осторожной, а в альянсе ограничились консультациями и усилением присутствия на восточном фланге.

Эксперты считают, что Европа должна перейти от слов к действиям: перехватывать российские дроны и ракеты над территорией Украины, жестко отвечать на любые новые нарушения воздушного или морского пространства, а также расширить помощь Киеву в нанесении ударов по критической военной инфраструктуре внутри России.

Европа уже вовлечена в войну с Россией — и теперь ей предстоит признать этот факт и действовать соответственно.

