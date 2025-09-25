закрыть
25 сентября 2025, четверг, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Турция отправила самолет AWACS в Литву

1
  • 25.09.2025, 15:44
Турция отправила самолет AWACS в Литву

Самолет может идентифицировать беспилотники, летящие на низкой высоте.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления направлены после того, как российские военные самолеты и БПЛА нарушили воздушное пространство НАТО

Как передает Bloomberg, самолет может идентифицировать беспилотники, летящие на низкой высоте, и цели, которые не могут обнаружить радары.

Это временное размещение считается демонстрацией солидарности Турции с союзниками по НАТО. Минобороны Турции не прокомментировало это событие.

Отметим, в последнее время Россия прибегает к провокациям против стран НАТО. На прошлой неделе три российских боевых самолёта провели 12 минут в воздушном пространстве Эстонии. До этого нарушения российскими беспилотниками были зафиксированы в Польше и Румынии, а в июле беспилотные системы пересекли границу Литвы через Беларусь.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников