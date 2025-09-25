Турция отправила самолет AWACS в Литву

Турция отправила самолет AWACS в Литву1
- 25.09.2025, 15:44
Самолет может идентифицировать беспилотники, летящие на низкой высоте.
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления направлены после того, как российские военные самолеты и БПЛА нарушили воздушное пространство НАТО
Как передает Bloomberg, самолет может идентифицировать беспилотники, летящие на низкой высоте, и цели, которые не могут обнаружить радары.
Это временное размещение считается демонстрацией солидарности Турции с союзниками по НАТО. Минобороны Турции не прокомментировало это событие.
Отметим, в последнее время Россия прибегает к провокациям против стран НАТО. На прошлой неделе три российских боевых самолёта провели 12 минут в воздушном пространстве Эстонии. До этого нарушения российскими беспилотниками были зафиксированы в Польше и Румынии, а в июле беспилотные системы пересекли границу Литвы через Беларусь.