закрыть
25 сентября 2025, четверг, 16:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США поднимали истребители для перехвата российских Ту-95 и Су-35 возле Аляски

  • 25.09.2025, 16:35
США поднимали истребители для перехвата российских Ту-95 и Су-35 возле Аляски
Фото: Getty Images

Это может быть проверкой готовности США и союзников по НАТО.

Американские истребители в среду, 24 сентября, перехватили российские Ту-95 и Су-35, которые пролетали неподалеку от Аляски.

Об этом сказано в заявлении Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD), сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По информации NORAD, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 находились в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски (ADIZ). Речь о международном воздушном пространстве, которое примыкает к воздушному пространству США И Канады.

Для идентификации российских самолетов и их перехвата США подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3, а также четыре F-16 и четыре заправщика KC-135.

Но, как пишет CBS News, это может быть проверкой готовности США и союзников по НАТО.

Аналогичная российская провокация возле Аляски произошла в прошлом месяце, когда США также поднимали истребители для перехвата.

В конце августа NORAD сообщало, что обнаружило и сопровождало российский разведывательный самолет в зоне ADIZ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров