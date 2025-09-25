В Германии представили новый боевой дрон «Европа» 4 25.09.2025, 16:53

Фото: Reuters

Цена БПЛА будет «лишь частью» стоимости обычного истребителя.

Немецкий оборонный стартап Helsing представил в четверг автономный боевой дрон нового поколения под названием CA-1 Europa. Компания рассчитывает, что первый полет аппарат совершит в 2027 году, а к началу 2030-х будет готов к боевому применению, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Презентация полноразмерного макета прошла на заводе под Мюнхеном. По словам разработчиков, дрон массой около четырех тонн сможет действовать самостоятельно, в составе роя беспилотников или в роли «ведомого» при взаимодействии с истребителями.

Новый аппарат относится к категории беспилотных ударных летательных аппаратов, которые дешевле и менее уязвимы, чем классические истребители. Как отмечает Helsing, его разработка отражает растущую роль искусственного интеллекта и запрос на ускоренные темпы создания военной техники.

Проект предусматривает инвестиции в сотни миллионов евро и сотрудничество с европейскими компаниями-партнерами. Подробности о вооружении и стоимости дрона компания не раскрывает, однако подчеркивает, что цена будет «лишь частью» стоимости обычного истребителя.

Гонка в области боевых дронов идет и в других странах. Так, ВВС США выбрали компании Anduril и General Atomics для создания флота «совместных боевых аппаратов», а в июне Airbus представила собственную концепцию дрона для сопровождения истребителей Eurofighter Typhoon.

Основанная в 2021 году, Helsing специализируется на ПО с ИИ и уже поставляет системы для ударных дронов Украине после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

