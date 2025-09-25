Какая погода ждет белорусов в выходные
- 25.09.2025, 17:53
Прогноз на 26-28 сентября.
26 сентября погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над Балтийским морем, сформированный в холодной воздушной массе. Малооблачно. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+4°С; максимальная температура днем +12..+18°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – слабо падать.
27 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с севера Европейской территории России. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер северной четверти слабый до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, местами, а по югу республики во многих районах ожидаются заморозки 0..-4°С, максимальная температура воздуха днем +11..+18°С.
28 сентября погодные условия в стране продолжит формировать малоактивный фронтальный раздел, медленно смещающийся в южном направлении. Облачно с прояснениями. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +9..+16°С.
В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию.