закрыть
25 сентября 2025, четверг, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какая погода ждет белорусов в выходные

  • 25.09.2025, 17:53
Какая погода ждет белорусов в выходные

Прогноз на 26-28 сентября.

26 сентября погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над Балтийским морем, сформированный в холодной воздушной массе. Малооблачно. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+4°С; максимальная температура днем +12..+18°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – слабо падать.

27 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с севера Европейской территории России. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер северной четверти слабый до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, местами, а по югу республики во многих районах ожидаются заморозки 0..-4°С, максимальная температура воздуха днем +11..+18°С.

28 сентября погодные условия в стране продолжит формировать малоактивный фронтальный раздел, медленно смещающийся в южном направлении. Облачно с прояснениями. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +9..+16°С.

В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров