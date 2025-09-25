Какая погода ждет белорусов в выходные 25.09.2025, 17:53

Прогноз на 26-28 сентября.

26 сентября погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над Балтийским морем, сформированный в холодной воздушной массе. Малооблачно. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки 0..-5°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+4°С; максимальная температура днем +12..+18°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – слабо падать.

27 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с севера Европейской территории России. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер северной четверти слабый до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, местами, а по югу республики во многих районах ожидаются заморозки 0..-4°С, максимальная температура воздуха днем +11..+18°С.

28 сентября погодные условия в стране продолжит формировать малоактивный фронтальный раздел, медленно смещающийся в южном направлении. Облачно с прояснениями. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +9..+16°С.

В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com