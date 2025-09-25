ВСУ накрыли из HIMARS крупное скопление российских солдат 8 25.09.2025, 19:54

11,008

Взрывом снесло все вместе с БК.

Украинская армия смогла выследить передвижение российских войск, после чего нанесла удар HIMARS по крупному скоплению пехоты. Зона поражения достигла десятков метров, включая артиллерийскую позицию в момент подвоза боекомплекта. Наведение обеспечил батальон Flying Skull в составе Сил беспилотных систем. В темное время суток операторы обнаружили колонну, проследили ее маршрут и оперативно передали координаты ракетному подразделению, пишет «Диалог».

Почти все оккупанты погибли.

На кадрах видно несколько последовательных детонаций, сработал подвезенный БК и боезапас на позиции. Судя по силе взрывной волны и разлету осколков, поражение оказалось максимальным: находившиеся в точке российские военнослужащие, по всей вероятности, понесли критические потери.

Разведку цели обеспечивал немецкий БПЛА Vector. Этот тип дронов уже производится и в Украине, что ускоряет развертывание и обслуживание комплексов на фронте. Связка «разведывательный БПЛА — оперативная передача координат — высокоточное ракетное поражение» вновь показала, как ВСУ быстро превращают «момент уязвимости» (подвоз БК) в результативный удар.

