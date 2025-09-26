закрыть
Украинские дроны атаковали газораспределительные станции россиян в Луганской области

  • 26.09.2025, 2:42
В результате работы украинских военных Луганская ТЭС начала работать на угле.

Бойцы Сил беспилотных систем в ночь на 25 сентября атаковали газораспределительные станции во временно оккупированной Луганской области. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

Операторы дронов 14 полка СБС ударили по газораспределительной станции «Счастье», в результате чего Луганская тепловая электростанция перешла в вынужденный режим работы на угле.

Также удары были нанесены по ГРС «Северодонецк» во временно оккупированном городе Северодонецк. Как отметил Мадьяр, это критически важная для химической промышленности оккупантов станция, которая отвечает за поставки газа на местный завод «Азот» и не только.

Под атакой была и ГРС Новопсков.

