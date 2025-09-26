Госдеп США одобрил продажу Германии управляемых ракет 26.09.2025, 4:00

На $1,23 млрд.

Государственный департамент США одобрил продажу Германии крылатых ракет AMRAAM на сумму $1,23 млрд. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), входящее в Пентагон.

В агентстве уточнили, что в рамках сделки Германии передадут 400 ракет класса «воздух–воздух», комплектующие, системы шифрования, учебное оборудование, а также окажут поддержку в эксплуатации. В роли основного подрядчика выступит корпорация RTX.

В DSCA отметили, что поставки направлены на укрепление оборонного потенциала Германии в рамках программы по эксплуатации истребителей F-35. Также, по данным агентства, реализация решения позволит расширить возможности НАТО по планированию операций.

