Рютте: Страны НАТО должны сбивать российские самолеты-нарушители 2 26.09.2025, 8:16

1,228

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Генсек Альянса сделал жесткое заявление.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что государства-члены должны сбивать российские самолеты-нарушители «в случае необходимости», пишет The Times.

Выступая в Вашингтоне, Рютте заявил, что он «полностью согласен» с заявлением Трампа, который призвал союзников реагировать на вторжения силой.

Генсек Альянса отметил, что вооруженные силы НАТО достаточно подготовлены, чтобы определить, представляет ли каждый вторгающийся самолет серьезную угрозу.

«Вооруженные силы альянса достаточно подготовлены и обучены, чтобы определить, следует ли рассматривать каждый вторгающийся самолет как серьезную угрозу и нейтрализовать его или же считать его провокацией и препроводить обратно через границу», — добавил он.

Также в интервью Bloomberg премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подтвердил возможность того, что члены НАТО могут сбить российский самолет в будущем из-за нарушения воздушного пространства Альянса.

«Россияне должны знать, что это может произойти, если они войдут в воздушное пространство НАТО», — заявил Схоф, назвав такие действия «серьезным нарушением».

«Все начинается с безрассудных действий русских, и, конечно же, они идут на риск», — сказал Схоф. «И, конечно, командование НАТО решает, как реагировать».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com