Один из крупнейших НПЗ на юге России вспыхнул после удара дронов
- 26.09.2025, 8:48
Бушует масштабный пожар.
В ночь на 26 сентября дроны долетели до Краснодарского края РФ и ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, который там располагается.
В результате поражения на НПЗ вспыхнул масштабный пожар, видно из видео, обнародованного телеграм-каналом «Exilenova+».
«Предварительно Силы Обороны Украины ударными БПЛА поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.
Само поражение произошло около 2 часов ночи по киевскому времени.
Отметим, что Афипский НПЗ — это крупный российский нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский в Краснодарском крае, с проектной мощностью переработки 6,25 миллионов тонн нефти в год. Он входит в группу «Сафмар» и является одним из крупнейших на юге России, выпуская бензин и дизельное топливо.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не комментировал поражение Афипского НПЗ.