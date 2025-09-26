Один из крупнейших НПЗ на юге России вспыхнул после удара дронов 26.09.2025, 8:48

Бушует масштабный пожар.

В ночь на 26 сентября дроны долетели до Краснодарского края РФ и ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, который там располагается.

В результате поражения на НПЗ вспыхнул масштабный пожар, видно из видео, обнародованного телеграм-каналом «Exilenova+».

«Предварительно Силы Обороны Украины ударными БПЛА поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.

Само поражение произошло около 2 часов ночи по киевскому времени.

Отметим, что Афипский НПЗ — это крупный российский нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский в Краснодарском крае, с проектной мощностью переработки 6,25 миллионов тонн нефти в год. Он входит в группу «Сафмар» и является одним из крупнейших на юге России, выпуская бензин и дизельное топливо.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не комментировал поражение Афипского НПЗ.

