Сильный взрыв в Крыму уничтожил здание ФСБ 1 26.09.2025, 8:53

4,432

После этого с аэропорта Бельбек взлетел российский истребитель и начал кружить над Севастополем.

Поздно вечером 25 сентября и в ночь на 26 сентября в разных районах временно оккупированного Крыма прогремело несколько взрывов, в результате чего уничтожено здание ФСБ в Армянске.

Об этом написал Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным «Крымского ветра», 25 сентября в 23:44 в оккупированном Армянске прозвучал очень громкий взрыв с сильной взрывной волной.

После этого с аэропорта Бельбек взлетел российский истребитель и начал кружить над оккупированным Севастополем. Потом были атакованы военные объекты в районе Керчи.

Местные жители примерно в 00:30 слышали пять громких взрывов. Российская противовоздушная оборона вела огонь. Российская оккупационная администрация молчит про события в Крыму ночью 26 сентября.

Минобороны РФ утверждает, что российская противовоздушная оборона сегодня ночью якобы сбила 55 украинских дронов.

«Крымский ветер» со ссылкой на инсайдерскую информацию пишет, что в оккупированном Армянске в результате атаки уничтожено здание ФСБ.

Отметим, ФСБ постоянно проводит различные акции устрашения против жителей оккупированного Крыма.

