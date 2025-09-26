Сильный взрыв в Крыму уничтожил здание ФСБ

Сильный взрыв в Крыму уничтожил здание ФСБ1
- 26.09.2025, 8:53
- 4,432
После этого с аэропорта Бельбек взлетел российский истребитель и начал кружить над Севастополем.
Поздно вечером 25 сентября и в ночь на 26 сентября в разных районах временно оккупированного Крыма прогремело несколько взрывов, в результате чего уничтожено здание ФСБ в Армянске.
Об этом написал Telegram-канал «Крымский ветер».
По данным «Крымского ветра», 25 сентября в 23:44 в оккупированном Армянске прозвучал очень громкий взрыв с сильной взрывной волной.
После этого с аэропорта Бельбек взлетел российский истребитель и начал кружить над оккупированным Севастополем. Потом были атакованы военные объекты в районе Керчи.
Местные жители примерно в 00:30 слышали пять громких взрывов. Российская противовоздушная оборона вела огонь. Российская оккупационная администрация молчит про события в Крыму ночью 26 сентября.
Минобороны РФ утверждает, что российская противовоздушная оборона сегодня ночью якобы сбила 55 украинских дронов.
«Крымский ветер» со ссылкой на инсайдерскую информацию пишет, что в оккупированном Армянске в результате атаки уничтожено здание ФСБ.
Отметим, ФСБ постоянно проводит различные акции устрашения против жителей оккупированного Крыма.