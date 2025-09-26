Трамп подписал указ о передаче TikTok американским владельцам 1 26.09.2025, 9:33

1,268

Стали известны подробности плана.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 25 сентября, подписал указ, в котором изложены условия соглашения о передаче TikTok американскому владельцу.

Об этом сообщает The Guardian.

Трамп заявил, что он и лидер Китая Си Цзиньпин достигли договоренности о том, чтобы TikTok продолжал работать в США, отделив социальную сеть от ее китайского владельца ByteDance. Трамп заявил, что соглашение соответствует закону, который бы заставил закрыть приложение для американских пользователей, если бы оно не было продано американскому владельцу.

«Я разговаривал с президентом Си, и он сказал: «Продолжайте»… Это будет полностью американская компания», — заявил Трамп на пресс-конференции.

Согласно плану, американские инвесторы переймут большую часть операций TikTok и получат лицензию на использование мощного алгоритма рекомендаций приложения. Ожидается, что американские компании будут владеть примерно 80% американской версии обособленной компании, а ByteDance и китайские инвесторы — менее 20%. Новая версия TikTok будет контролироваться советом директоров из семи членов, в состав которого будут входить эксперты по кибербезопасности и национальной безопасности, шестеро из которых — американцы, по данным Белого дома.

По словам Джей Ди Вэнса, который также выступил на пресс-конференции, новая американская компания будет оценена в 14 млрд долларов. Эта цифра значительно ниже общей оценки ByteDance, которая составляет около 330 млрд долларов. Для сравнения, Meta, которая владеет Facebook и Instagram, оценивается в 1,8 трлн долларов.

Группу американских инвесторов TikTok возглавляет американский гигант программного обеспечения Oracle, который будет контролировать деятельность TikTok в США, предоставлять облачные услуги для хранения данных пользователей и получить лицензию на контроль над алгоритмом приложения. Представители Белого дома заявили, что ByteDance и китайские чиновники не будут иметь доступа к данным американских пользователей.

Вместе с Oracle и ее соучредителем Ларри Эллисоном, Трамп заявил на пресс-конференции, что среди других инвесторов есть медиамагнат Руперт Мердок и генеральный директор Dell Computers Майкл Делл.

«Замечательные инвесторы. Самые большие. Больших не бывает», — сказал Трамп. Вэнс добавил, что больше деталей об участниках сделки будет объявлено в течение ближайших дней.

На вопрос, начнет ли TikTok предоставлять приоритет контенту, связанному с Maga, Трамп ответил, что приложение будет продолжать рекомендовать широкий спектр контента, как и раньше.

«Мне всегда нравится все, что связано с Maga. Если бы я мог, я бы сделал его на 100% связанным с Maga… К каждой группе [TikTok] будет относиться справедливо», — сказал он.

Эта сделка положила конец месяцам юридической неопределенности для одного из самых популярных приложений в США, а также предоставила нескольким американским компаниям новое мощное влияние в области социальных медиа. TikTok используют около 180 миллионов человек по всей стране, и Трамп считает, что именно это приложение помогло ему выиграть президентские выборы 2024 года.

На пресс-конференции Трамп также сказал, что «молодежь» болеет за то, чтобы он «спас TikTok». Он также выразил благодарность консервативному активисту Чарли Кирку, который погиб в начале этого месяца, за то, что тот призвал его присоединиться к социальной сети.

На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент объявил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по TikTok после серии переговоров на высоком уровне в Мадриде.

Главный торговый переговорщик Китая Ли Ченган подтвердил соглашение позже в тот же день, а также выступил с предостережением против попыток США «придушить» китайские компании.

