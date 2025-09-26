закрыть
В России второй раз за месяц подорвали железную дорогу

  • 26.09.2025, 10:24
В России второй раз за месяц подорвали железную дорогу

Взрыв прогремел недалеко от станции Плюсса в Псковской области.

Рано утром 26 сентября на железнодорожных путях недалеко от станции Плюсса в Псковской области прогремел взрыв, сообщил глава региона Михаил Ведерников. «Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло», — отметил губернатор. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, и призвал местных жителей сохранять спокойствие. Масштаб причиненного ущерба он не уточнил. Плюсса — железнодорожная станция на ветке, соединяющей Лугу и Псков. В Октябрьской железной дороге после инцидента предупредили, что два пассажирских поезда «Ласточка» между Псковом и Санкт-Петербургом пустили по измененному маршруту через станцию Батецкая.

Это уже второй взрыв на железной дороге с начала месяца. 13 сентября в Орловской области при проверке путей были найдены взрывные устройства. Одно из них взорвалось, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранения, сообщил глава региона Андрей Клычков. Тогда инцидент привел к задержке 17 составов, которые направлялись из Белгорода в Москву, Санкт-Петербург, а также из Курска в Орел. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины взяли на себя ответственность за произошедшее. Целью операции в ведомстве назвали вывод из строя российской железной дороги по направлению Орел — Курск.

До этого о двух случаях подрыва ж/д путей в конце мая — начале июня сообщали власти Белгородской области. 25 мая дорога была подорвана взрывным устройством, заложенным под рельсы. Взрыв произошел в момент прохождения по путям железнодорожного состава, никто не пострадал. 6 июня в Прохоровском районе области в результате взрыва с рельсов сошел резервный тепловоз.

31 мая в Брянской области произошел подрыв автомобильного моста в районе поселка Выгоничи. Под мостом проходит железная дорога, по которой в момент взрыва проезжал поезд Климов — Москва. Погибли семь человек, более 70 получили травмы, из них 47, в том числе трое детей, были госпитализированы. 1 июня в Курской области обрушился железнодорожный мост, по которому шел грузовой локомотив. Тепловоз загорелся, у одного из машинистов были повреждены ноги.

5 июня железную дорогу повредили в Воронежской области на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны. В ФСБ заявили, что пути подорвали «непосредственно перед прохождением поезда», но машинист успел экстренно затормозить.

