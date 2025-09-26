закрыть
БелЖД отменяет поезда

  • 26.09.2025, 11:12
Из-за столкновения авто с поездом в Смоленской области.

Белорусская железная дорога отменяет четыре поезда 26 сентября из-за происшествия на железнодорожном переезде в Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.

Отменяются следующие поезда:

- № 6705/6706 Смоленск — Заольша отправлением со станции Смоленск в 8.34 и прибытием на станцию Заольша в 10.51;

- № 6709/6710 Смоленск — Заольша отправлением со станции Смоленск в 17.15 и прибытием на станцию Заольша в 19.30;

- № 6707/6708 Заольша — Смоленск отправлением со станции Заольша в 11.17 и прибытием на станцию Смоленск в 13.33;

- № 6711/6712 Заольша — Смоленск отправлением со станции Заольша в 20.04 и прибытием на станцию Смоленск в 22.13.

Кроме того, для устранения последствий произошедшего по просьбе Российской железной дороги в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда БелЖД.

Утром 26 сентября между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

