26 сентября 2025, пятница, 15:49
ССО Украины ударили по российским ангарам в Курской области

  • 26.09.2025, 15:42
ССО Украины ударили по российским ангарам в Курской области

Уничтожены российские «Искандеры» и ЗРПК «Панцирь-С1».

Силы специальных операций Украины уничтожили «Искандеры» 448-й ракетной бригады россиян. Кроме этого, противник потерял и много другой техники, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Соответствующий удар удалось нанести еще 9 августа 2025 года.

Таким образом, согласно обнародованной информации, результатом комплексной операции ССО против российских оккупантов стали:

- 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;

- 1 уничтожена пусковая установка ОТРК «Искандер»;

- поражен ЗРПК «Панцирь-С1», прикрывавший объект;

- разрушены склады и автомобильная техника.

- Силы обороны Украины продолжают наносить асимметричные и чувствительные действия с целью прекращения агрессии российской федерации против Украины. Дальше будет, – добавили в сообщении.

