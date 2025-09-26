ССО Украины ударили по российским ангарам в Курской области
- 26.09.2025, 15:42
Уничтожены российские «Искандеры» и ЗРПК «Панцирь-С1».
Силы специальных операций Украины уничтожили «Искандеры» 448-й ракетной бригады россиян. Кроме этого, противник потерял и много другой техники, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Соответствующий удар удалось нанести еще 9 августа 2025 года.
Таким образом, согласно обнародованной информации, результатом комплексной операции ССО против российских оккупантов стали:
- 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;
- 1 уничтожена пусковая установка ОТРК «Искандер»;
- поражен ЗРПК «Панцирь-С1», прикрывавший объект;
- разрушены склады и автомобильная техника.
- Силы обороны Украины продолжают наносить асимметричные и чувствительные действия с целью прекращения агрессии российской федерации против Украины. Дальше будет, – добавили в сообщении.