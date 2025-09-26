ССО Украины ударили по российским ангарам в Курской области 26.09.2025, 15:42

Уничтожены российские «Искандеры» и ЗРПК «Панцирь-С1».

Силы специальных операций Украины уничтожили «Искандеры» 448-й ракетной бригады россиян. Кроме этого, противник потерял и много другой техники, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Соответствующий удар удалось нанести еще 9 августа 2025 года.

Таким образом, согласно обнародованной информации, результатом комплексной операции ССО против российских оккупантов стали:

- 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;

- 1 уничтожена пусковая установка ОТРК «Искандер»;

- поражен ЗРПК «Панцирь-С1», прикрывавший объект;

- разрушены склады и автомобильная техника.

- Силы обороны Украины продолжают наносить асимметричные и чувствительные действия с целью прекращения агрессии российской федерации против Украины. Дальше будет, – добавили в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com