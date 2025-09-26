В Польше Управление по делам иностранцев готовится к критическому наплыву заявок 1 26.09.2025, 15:45

Он может парализовать работу ведомства.

Управление по делам иностранцев (UdsC) готовится к работе в режиме кризисного управления. Это связано с тем, что президент Кароль Навроцкий пока не подписал закон, который продлевает условия нахождения украинцев в Польше.

Если он не вступит в силу с 1 октября, до 990 тыс. украинцев могут обратиться за справкой о пользовании временной защитой. Это может парализовать работу ведомства и воеводских администраций, пишет Most со ссылкой на Gazeta Prawna.

На первый вариант документа, принятый Сеймом, Навроцкий наложил вето, поскольку тот законопроект не увязывал выплату иностранцам пособий с их активностью на рынке труда. После этого правительство разработало новую версию документа. Она уже принята Сеймом и Сенатом. Но этот законопроект предстоит подписать президенту. А закон, который регулирует эти вопросы в данный момент, действует только до 30 сентября 2025 года.

Украинские беженцы находятся в ЕС под временной защитой. Она действует по 4 марта 2027 года. Поэтому, даже если новый закон не начнет действовать с 1 октября, пребывание украинцев в Польше будет легальным. Однако им, вероятно, придется оформлять справку о пользовании временной защитой через UdsC. Работодатели могут потребовать ее для продолжения трудоустройства украинцев, она может понадобиться и для пересечения границы.

Если почти 1 млн украинцев обратятся за справками, это критически повысит нагрузку на систему Управления по делам иностранцев. Подать заявку можно как лично, так и онлайн, но забрать справку нужно будет только лично.

Возрастет также наплыв заявителей в воеводские администрации, куда обращаются украинцы, которым не полагается статус временной защиты. Уже сейчас в ряде воеводств ведомства фиксируют рост обращений от нескольких процентов до нескольких десятков процентов.

Эта юридическая проблема касается украинцев, но недостаток кадров и большая нагрузка на чиновников могут негативно сказаться и на других иностранцах, проходящих легализацию.

