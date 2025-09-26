закрыть
26 сентября 2025, пятница, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Известный британский автопроизводитель возвращается после 37 лет отсутствия на рынке

3
  • 26.09.2025, 15:49
  • 1,074
Известный британский автопроизводитель возвращается после 37 лет отсутствия на рынке

Знаменитую британскую марку Austin возвращают к жизни.

Бренд Austin возрождают в Великобритании. Вскоре в производство поступит компактный спорткар Austin Arrow 2 в ретростиле стоимостью 31 000 фунтов стерлингов ($41 500). Об этом сообщает сайт Car Expert.

Arrow 2 — современная версия знаменитой модели Austin Seven, которая в 1920-х сделала марку чрезвычайно популярной. Примечательно, что для воссоздания выбрали редкую ее версию в кузове родстер.

Новый Austin Arrow 2 — компактный двухместный спорткар с открытыми колесами. У него нет крыши, окон или дверей, а вместо лобового стекла — небольшие козырьки. Масса авто составляет всего 605 кг.

Хотя дизайн Austin Arrow 2 — родом из 1920-х, начинка авто вполне современная. Спорткар получил электромотор на 20,5 л. с. и батарею емкостью 20 кВт∙ч. Легкое авто способно развить 100 км/ч, причем разгоняется до сотни всего за 7,8 с. Запас хода составляет 160 км.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос