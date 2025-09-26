Известный британский автопроизводитель возвращается после 37 лет отсутствия на рынке 3 26.09.2025, 15:49

Знаменитую британскую марку Austin возвращают к жизни.

Бренд Austin возрождают в Великобритании. Вскоре в производство поступит компактный спорткар Austin Arrow 2 в ретростиле стоимостью 31 000 фунтов стерлингов ($41 500). Об этом сообщает сайт Car Expert.

Arrow 2 — современная версия знаменитой модели Austin Seven, которая в 1920-х сделала марку чрезвычайно популярной. Примечательно, что для воссоздания выбрали редкую ее версию в кузове родстер.

Новый Austin Arrow 2 — компактный двухместный спорткар с открытыми колесами. У него нет крыши, окон или дверей, а вместо лобового стекла — небольшие козырьки. Масса авто составляет всего 605 кг.

Хотя дизайн Austin Arrow 2 — родом из 1920-х, начинка авто вполне современная. Спорткар получил электромотор на 20,5 л. с. и батарею емкостью 20 кВт∙ч. Легкое авто способно развить 100 км/ч, причем разгоняется до сотни всего за 7,8 с. Запас хода составляет 160 км.

