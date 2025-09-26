Президент Финляндии призвал США сохранить ключевое военное оборудование в Европе 26.09.2025, 16:28

Александр Стубб

Речь идет в том числе об авианосцах и радарах.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что США должны оставить ключевое военное оборудование в Европе, даже если число американских военных на континенте будет сокращено. Об этом он сказал в интервью POLITICO во время визита в Нью-Йорк, (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, обсуждение возможного перераспределения войск и техники в Индо-Тихоокеанский регион понятны, но Европа остается стратегически важной и «очень выгодной» для Вашингтона площадкой. «Я уверен, что сокращения будут, но пока не знаю, насколько серьезные», — отметил Стубб.

Главное для союзников по НАТО, по мнению финского лидера, — сохранить в Европе «ключевые элементы», включая авианосцы и радары. Сейчас на континенте размещены от 70 до 90 тысяч американских военнослужащих, их число выросло после полномасштабного вторжения России в Украину.

Общая протяженность границы Финляндии с Россией составляет более 1 300 км. Стубб подтвердил, что обсуждал ситуацию на фронте в Украине с президентом США Дональдом Трампом, и эти контакты, по мнению экспертов, повлияли на изменение риторики американского президента. Недавние заявления Трампа о том, что Украина способна вернуть все утраченные территории, Стубб назвал «переломным моментом».

Финский президент подчеркнул, что отношения между Европой и США при Трампе сейчас лучше, чем в 2016 году, а диалог между Вашингтоном и Киевом остается «открытым и честным».

Говоря о России, Стубб отметил, что экономика страны испытывает серьезное давление — исчерпаны резервы, инфляция и ставки превысили 20%, рост близок к нулю. «Россия уже платит цену за войну», — заявил он, добавив, что для достижения перемирия необходимо продемонстрировать единство и твердость позиции НАТО.

