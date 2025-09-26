Меркель раскрыла причину «сложных отношений» с Путиным
- 26.09.2025, 18:49
Экс-канцлер ФРГ заявила, что находится с диктатором РФ по разные стороны баррикад.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о сложных отношениях с правителем России Владимиром Путиным и принципиально разных с ним взглядах на распад СССР, что разводило лидеров двух стран «по разные стороны баррикад». Этими воспоминаниями она поделилась с изданием Spiegel.
«Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я», — рассказала Меркель.
По словам экс-канцлера, в одном из первых разговоров с ней Путин сказал, что считает развал СССР «величайшей катастрофой XX века».
«То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни», — вспоминает свой ответ Меркель.
Политик отметила, что уже тогда ей стало ясно, что такая позиция ставит их с Путиным «по разные стороны баррикад».