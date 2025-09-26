Белорусов заставляют скачать мессенджер «Лука»
- 26.09.2025, 19:18
Оповещения об обязательной установке приложения приходит на электронную почту.
Белорусы массово начали получать на почту странную рассылку якобы от Минсвязи.
Причем сообщения адресованы не всем белорусам, а исключительно госслужащим. Они получают письма следующего содержания.
«С целью укрепления информационной безопасности и обеспечения единых стандартов коммуникации установка мессенджера «Лука» является обязательной для всех государственных служащих Республики Беларусь», – сказано в сопроводительном письме.
Также к сообщению прикреплены несколько картинок, но их содержания узнать не удалось.
«Это фейк. Игнорируйте», – сообщили авторы Telegram-канала «Народный Антифейк».