Белорусов заставляют скачать мессенджер «Лука» 26.09.2025, 19:18

1,776

Оповещения об обязательной установке приложения приходит на электронную почту.

Белорусы массово начали получать на почту странную рассылку якобы от Минсвязи.

Причем сообщения адресованы не всем белорусам, а исключительно госслужащим. Они получают письма следующего содержания.

«С целью укрепления информационной безопасности и обеспечения единых стандартов коммуникации установка мессенджера «Лука» является обязательной для всех государственных служащих Республики Беларусь», – сказано в сопроводительном письме.

Также к сообщению прикреплены несколько картинок, но их содержания узнать не удалось.

«Это фейк. Игнорируйте», – сообщили авторы Telegram-канала «Народный Антифейк».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com