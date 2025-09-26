закрыть
26 сентября 2025, пятница, 19:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов заставляют скачать мессенджер «Лука»

  • 26.09.2025, 19:18
  • 1,776
Белорусов заставляют скачать мессенджер «Лука»

Оповещения об обязательной установке приложения приходит на электронную почту.

Белорусы массово начали получать на почту странную рассылку якобы от Минсвязи.

Причем сообщения адресованы не всем белорусам, а исключительно госслужащим. Они получают письма следующего содержания.

«С целью укрепления информационной безопасности и обеспечения единых стандартов коммуникации установка мессенджера «Лука» является обязательной для всех государственных служащих Республики Беларусь», – сказано в сопроводительном письме.

Также к сообщению прикреплены несколько картинок, но их содержания узнать не удалось.

«Это фейк. Игнорируйте», – сообщили авторы Telegram-канала «Народный Антифейк».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос