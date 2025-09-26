закрыть
26 сентября 2025, пятница, 19:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Индии выплатит сотни миллионов долларов женщинам в одном из штатов

  • 26.09.2025, 19:28
Премьер Индии выплатит сотни миллионов долларов женщинам в одном из штатов
Нарендра Моди

В ноябре в Индии пройдут местные выборы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о выплате более $845 млн женщинам в штате Бихар перед местными выборами в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg.

Моди заявил, что 7,5 млн. женщинам штата будет выплачено по 10 тыс. рупий ($112,74).

«Эта программа принесет пользу одной женщине в каждой семье», — добавил Моди.

В публикации отмечается, что премьер вместе со своей партией «Бхаратия Джаната Парти» в последние несколько лет анонсировал аналогичные инициативы для укрепления общественной поддержки в ряде штатов, где проходили выборы.

По мнению аналитиков, «миллионы долларов, переведенные женщинам через подобные выплаты, стали основной причиной их побед на выборах в некоторых регионах».

Bloomberg утверждает, что успех на выборах в Бихаре может помочь Моди оживить пошатнувшуюся экономическую программу. Также это может ослабить давление на правительство Индии, которое подвергается критике со стороны оппозиции из-за неспособности убедить Вашингтон отменить пошлины на экспорт.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос