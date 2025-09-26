Премьер Индии выплатит сотни миллионов долларов женщинам в одном из штатов 26.09.2025, 19:28

Нарендра Моди

В ноябре в Индии пройдут местные выборы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о выплате более $845 млн женщинам в штате Бихар перед местными выборами в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg.

Моди заявил, что 7,5 млн. женщинам штата будет выплачено по 10 тыс. рупий ($112,74).

«Эта программа принесет пользу одной женщине в каждой семье», — добавил Моди.

В публикации отмечается, что премьер вместе со своей партией «Бхаратия Джаната Парти» в последние несколько лет анонсировал аналогичные инициативы для укрепления общественной поддержки в ряде штатов, где проходили выборы.

По мнению аналитиков, «миллионы долларов, переведенные женщинам через подобные выплаты, стали основной причиной их побед на выборах в некоторых регионах».

Bloomberg утверждает, что успех на выборах в Бихаре может помочь Моди оживить пошатнувшуюся экономическую программу. Также это может ослабить давление на правительство Индии, которое подвергается критике со стороны оппозиции из-за неспособности убедить Вашингтон отменить пошлины на экспорт.

