Белорусские фуры стоят в многокилометровых очередях на границе РФ и Казахстана 26.09.2025, 20:57

Таможенные службы двух стран усилили контроль и проверку грузов.

Белорусские фуры встали в многокилометровых очередях на границе России и Казахстана. Это связано с тем, что таможенные службы двух стран усилили контроль и проверку грузов. По словам коммерческого директора компании «Интер-фрейт» Дмитрия Самуськова, главной причиной усиления проверок стали нерешенные вопросы по таможенным тарифам и разногласия в энергетической политике, пишет Office.Life.

Фото: Office Life

Повышенное внимание ко всем грузам, следующим в Россию, приводит к задержке поставок и росту затрат на логистику. Если фура попадает на проверку с экспертизой, срок доставки может увеличиться от двух недель до двух месяцев. При мелких нарушениях документации фуры отправляют в город Карабалык, находящийся в 70 км от границы, для составления административного протокола.

Казахстан считается самым коротким маршрутом для доставки товаров из Китая в Беларусь, и тарифы там ниже, но сейчас риски перевешивают преимущества. Дмитрий Самуськов советует временно избегать этого маршрута и использовать альтернативы — через Монголию или через Забайкальск в Россию.

Кроме того, при импорте из Китая требуется полный пакет документов еще до выезда контейнера из Китая. Без них товары могут возвращать, что создает дополнительные расходы до $20 тысяч. Китайские сертификаты должны быть в оригинале, российские можно подавать в виде сканов.

