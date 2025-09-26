Зеленский: Путин врет другим лидерам о военных успехах России 1 26.09.2025, 21:29

1,334

Владимир Зеленский

На деле все наоборот.

Российский диктатор Владимир Путин в переговорах с иностранными лидерами заявляет им об успехах солдат РФ на фронте. Но на деле все иначе.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что Россия хотела организовать под Добропольем один из значительных прорывов по фронту, но украинским защитникам удалось остановить врага и начать контрнаступление.

«Путин лжет лидерам, которые с ним до сих пор еще разговаривают, когда говорит, что оккупационный контингент достигает каких-то их целей. Пока они уже далеко не первый год вынуждены придумывать все новые и новые причины, почему определившие им сроки постоянно переносятся», - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что несмотря на мирные призывы к России со стороны других стран, Москва все равно отвечает только новыми попытками штурмов и ударов по украинским городам.

«Реально больны войной, и можно ли их вылечить — это вопрос. Единственное, что может заставить этот российский вирус войны остановиться — это сила, сильные решения, сильная помощь», - добавил президент Украины.

