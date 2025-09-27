Стало известно, зачем министр обороны США вызвал высшее военное руководство на экстренное совещание

Стало известно, зачем министр обороны США вызвал высшее военное руководство на экстренное совещание5
Названа цель встречи.
Министр обороны США Пит Хегсет на следующей неделе проведет в Куантико (штат Вирджиния) беспрецедентное собрание с участием сотен генералов и адмиралов со всего мира. Многих офицеров обеспокоил и напугал срочный вызов, однако в действительности им предстоит всего лишь прослушать речь о «воинском духе» и новом курсе Пентагона, пишет CNN со ссылкой на источники.
Цель встречи — представить новый курс Пентагона, который Хегсет называет «Министерством войны», и подчеркнуть важность «воинского духа» для всех военнослужащих. Источники CNN описывают мероприятие как своего рода «мотивационный митинг», а не традиционное совещание по вопросам безопасности или демонстрацию вооружений.
Во время мероприятия Хегсет намерен изложить новые стандарты для высшего командного состава США: сюда входят физическая подготовка, соблюдение правил внешнего вида, дисциплина и готовность подчиняться приказам без обсуждений.
Генералам и адмиралам прямо дали понять, что присутствие обязательно, а пропуск мероприятия допускается только по очень уважительной причине. Сам Хегсет отмечает, что это возможность «навести порядок» и показать, кто в армии задает тон.
Выступление Хегсета будет записано и позже опубликовано для широкой аудитории, при этом Белый дом планирует активно продвигать ролик. Президент США Дональд Трамп на мероприятии участвовать не будет, и, судя по всему, мало осведомлен о его деталях.
Сам Хегсет, бывший армейский офицер, не раз критиковал высшее командование за то, что оно, по его мнению, внедряет в армию woke-политику — слишком сосредоточенную на социальных и культурных вопросах. Став министром обороны, он уже уволил несколько высокопоставленных генералов и адмиралов и распорядился сократить число четырехзвездных офицеров минимум на 20%.
Эта предстоящая встреча — своего рода показательная акция: Хегсет хочет показать, что новые правила и стандарты обязательны для всех, и дать понять, что неподчинение этим требованиям может стоить офицерам карьеры.