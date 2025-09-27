Стало известно, зачем министр обороны США вызвал высшее военное руководство на экстренное совещание 5 27.09.2025, 8:09

8,934

Пит Хегсет

Названа цель встречи.

Министр обороны США Пит Хегсет на следующей неделе проведет в Куантико (штат Вирджиния) беспрецедентное собрание с участием сотен генералов и адмиралов со всего мира. Многих офицеров обеспокоил и напугал срочный вызов, однако в действительности им предстоит всего лишь прослушать речь о «воинском духе» и новом курсе Пентагона, пишет CNN со ссылкой на источники.

Цель встречи — представить новый курс Пентагона, который Хегсет называет «Министерством войны», и подчеркнуть важность «воинского духа» для всех военнослужащих. Источники CNN описывают мероприятие как своего рода «мотивационный митинг», а не традиционное совещание по вопросам безопасности или демонстрацию вооружений.

Во время мероприятия Хегсет намерен изложить новые стандарты для высшего командного состава США: сюда входят физическая подготовка, соблюдение правил внешнего вида, дисциплина и готовность подчиняться приказам без обсуждений.

Генералам и адмиралам прямо дали понять, что присутствие обязательно, а пропуск мероприятия допускается только по очень уважительной причине. Сам Хегсет отмечает, что это возможность «навести порядок» и показать, кто в армии задает тон.

Выступление Хегсета будет записано и позже опубликовано для широкой аудитории, при этом Белый дом планирует активно продвигать ролик. Президент США Дональд Трамп на мероприятии участвовать не будет, и, судя по всему, мало осведомлен о его деталях.

Сам Хегсет, бывший армейский офицер, не раз критиковал высшее командование за то, что оно, по его мнению, внедряет в армию woke-политику — слишком сосредоточенную на социальных и культурных вопросах. Став министром обороны, он уже уволил несколько высокопоставленных генералов и адмиралов и распорядился сократить число четырехзвездных офицеров минимум на 20%.

Эта предстоящая встреча — своего рода показательная акция: Хегсет хочет показать, что новые правила и стандарты обязательны для всех, и дать понять, что неподчинение этим требованиям может стоить офицерам карьеры.

