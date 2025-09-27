Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии за 1000 километров от украинской границы 27.09.2025, 9:59

Иллюстративное фото

Работа объекта российской энергетики приостановлена.

Утром в субботу, 27 сентября, в Чувашской Республике РФ зафиксирована атака беспилотников на нефтеперекачивающую станцию. В результате удара работа объекта российской энергетики приостановлена, пишет «Фокус».

Удар пришелся на объект возле поселка Конар Цивильского округа, сообщил в соцсетях глава региона Олег Николаев. По его словам, нефтеперекачивающую станцию атаковал украинских БПЛА.

«Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа. Угрозы для населения нет, пострадавших нет. Причинен незначительный ущерб», — написал Николаев.

Он отметил, что система экстренного реагирования переведена в усиленный режим, а ситуация якобы находится под контролем властей.

В то же время Министерство обороны РФ уточнило, что в ночь на 27 сентября дежурные силы ПВО сбили 55 беспилотников Вооруженных сил Украины над территориями различных регионов страны. Наибольшее количество целей — 27 дронов — якобы было уничтожено в Ростовской области.

