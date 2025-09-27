Lexus принял неожиданное решение по своей самой первой модели 27.09.2025, 12:58

Фото: CarPro

Флагман уходит?

Флагманский седан Lexus LS вскоре покинет рынок. Новое поколение представительской модели не планируется, вместо этого выпустят прощальную ее версию.

Lexus уже готовится к прекращению выпуска LS в 2026 году и даже подготовил прощальную версию модели Heritage Edition. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Причина отказа от Lexus LS понятна — это низкий спрос на модель. К примеру, в США за первое полугодие нынешнего года продали всего 691 авто — на 42,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Конечно, седаны в последнее время уступают в популярности кроссоверам, однако в случае с Lexus LS сыграла роль узкая линейка — эта модель имеет значительно меньше версий и двигателей, чем Mercedes S-Class или BMW 7 Series.

Финальный Lexus LS Heritage Edition выпустят лимитированной серией из 250 авто. Седан оснащен 416-сильным V6 твин-турбо и стоит $99 280.

Все Lexus LS Heritage Edition окрасят в черный цвет, а их салон отделают красно-черной кожей и смашем. Комплектацию пополнят особые 20-дюймовые диски, панорамная крыша, камеры кругового обзора, подогрев задних сидений и акустика Mark Levinson с 24 динамиками.

Стоит отметить, что именно с модели LS начиналась марка Lexus. Седан дебютировал в 1989 году и стал первенцем премиального подразделения Toyota.

Всего за 36 лет увидели свет пять поколений Lexus LS. Нынешняя генерация модели выпускается с 2017 года.

Кстати, свой флагманский седан сняла с производства и Subaru. Его тоже выпускали с 1989 года.

