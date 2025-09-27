Власти Молдовы отстранили две пророссийские партии от участия в парламентских выборах 27.09.2025, 13:00

Решение было принято на основании уведомления Службы информации и безопасности.

Власти Молдовы исключили из участия в парламентских выборах, которые состоятся 28 сентября, еще одну пророссийскую партию из ориентированного на Москву «Патриотического избирательного блока» (BEP), состоящего из четырех партий и конкурирующего с правящей прозападной партии «Действие и солидарность».

Речь идет о Moldova Mare («Великая Молдова»), возглавляемой Викторией Фуртунэ. Эта партия, как и отстраненное ранее «Сердце Молдовы», обвиняются Кишиневом в незаконном финансировании и подкупе избирателей.

Решение об отстранении Moldova Mare было принято в пятницу. ЦИК сослалась на уведомление Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией и Генерального инспектората полиции.

Партию заподозрили в незаконном финансировании, получении незадекларированных средствах из-за рубежа, подкупе избирателей и участии в «замаскированном избирательном блоке», связанном с признанной неконституционной партией. В ЦИК заявили, что направят свое решение в Министерство юстиции для рассмотрения.

Сама Фуртунэ в июле попала под санкции Евросоюза за получение «значительной поддержки» от беглого пророссийского олигарха Шора, чья партия «Шор» была объявлена неконституционной в 2023 году и запрещена. Она обвинила ЦИК в действиях, «противоречащих нормам», и заявила, что подаст апелляцию на решение об отстранении своей партии.

ЦИК также отстранила от выборов пророссийскую партию «Сердце Молдовы». Это решение основано на постановлении Кишиневского апелляционного суда, огранившего деятельность партии на 12 месяцев. Минюст страны потребовал введения ограничений после обысков, проведенных ранее у членов «Сердца Молдовы», следствием которых стали обвинения в подкупе избирателей, незаконном финансировании партии и отмывании денег.

В воскресенье в Молдове пройдут парламентские выборы, которые президент Майя Санду назвала «самыми важными в истории». Если «Действие и справедливость» потеряет удерживаемое с 2021 года парламентское большинство, это может открыть путь к власти пророссийским силам, подорвав процесс европейской интеграции Молдовы.

